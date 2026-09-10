Découvrez une église de style néo-classique et son remarquable décor peint, Église Saint-Saturnin, Merville

Informations pratiques

Découvrez une église de style néo-classique et son remarquable décor peint 19 et 20 septembre Église Saint-Saturnin Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les associations d’histoire de Merville : Les Amis de Saint-Saturnin et Un Siècle de Vie à Merville, accueillent le public à l’église pour présenter les derniers travaux de mise en valeur de l’édifice.

À l’occasion du bicentenaire de la pose de la première pierre de l’église (1825-2025), exposition des œuvres des participants au concours d’art plastique sur le thème de l’église. Présentation d’un Mémoire sur les Croix de Rogations de Merville. Dédicaces des ouvrages « la vie à Merville de 1900 à l’an 2000 Monographie de Merville » et « Balade dans le village de Merville »

Au programme du dimanche :

9h30 Messe festive le dimanche avec la Chorale « LES ENFANTS DE MERVILLE » suivi d’un apéritif.

18h : remise des prix du concours Art pour le bicentenaire de l’église.

Église Saint-Saturnin Village, 31330 Merville Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie http://www.tourisme.hautstolosans.fr L’église Saint-Saturnin de Merville (1825-1830) est un édifice de style néo-classique, caractérisé par sa façade en brique foraine surmontée d’un clocher-mur. L’intérieur de l’église se compose d’une unique nef encadrée par quatre chapelles, avec un chevet plat.

Le décor peint de l’église a été réalisé en 1840 par les frères Pedoya. Il se compose de trompe-l’œil et de grisailles, dont la rosace située au-dessus de l’autel.

**Les associations d’histoire de Merville : Les Amis de Saint-Saturnin et Un Siècle de Vie à Merville, accueillent le public à l’église pour présenter les derniers travaux de mise en valeur de À du…

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