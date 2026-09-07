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Découvrez votre Mairie autrement, Mairie de Betton, Betton

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Betton · Betton

Découvrez votre Mairie autrement, Mairie de Betton, Betton

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Betton
Adresse
Pl. Charles de Gaulle, 35830 Betton
Ville
35830 Betton
Département
Ille-et-Vilaine

Découvrez votre Mairie autrement Samedi 19 septembre, 10h30 Mairie de Betton Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Documents anciens, bureau du maire, salle du Conseil : pour les JEMP 2026, les Bettonaises et Bettonais sont invités à découvrir leur mairie autrement.
La visite sera agrémentée d’une exposition sur l’hôpital Sud de Rennes et pourra être précédée ou suivie d’une projection-débat autour du matrimoine.

Mairie de Betton Pl. Charles de Gaulle, 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.betton.fr/accueil
Pour les JEMP 2026, les Bettonaises et Bettonais sont invités à découvrir leur mairie autrement.

©Ville de Betton

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