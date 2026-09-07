Découvrez votre Mairie autrement, Mairie de Betton, Betton

Informations pratiques

Découvrez votre Mairie autrement Samedi 19 septembre, 10h30 Mairie de Betton Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Documents anciens, bureau du maire, salle du Conseil : pour les JEMP 2026, les Bettonaises et Bettonais sont invités à découvrir leur mairie autrement.

La visite sera agrémentée d’une exposition sur l’hôpital Sud de Rennes et pourra être précédée ou suivie d’une projection-débat autour du matrimoine.

Mairie de Betton Pl. Charles de Gaulle, 35830 Betton Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.betton.fr/accueil

Pour les JEMP 2026, les Bettonaises et Bettonais sont invités à découvrir leur mairie autrement.

©Ville de Betton