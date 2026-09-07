Imarhan, La Confluence – Betton, Betton

Informations pratiques

Imarhan Jeudi 8 octobre, 20h30 La Confluence – Betton Ille-et-Vilaine

De 4 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-08T20:30:00+02:00 – 2026-10-08T22:00:00+02:00

En quatre albums, Imarhan s’impose comme un symbole fort de la nouvelle génération touareg, insufflant un souffle neuf à l’Assouf, le blues du désert. Le groupe célèbre le quotidien ardent de la jeunesse Kel Tamashek, entre immensité saharienne et vie urbaine. Leur musique, riche et singulière, mêle racines ancestrales touareg, influences d’Afrique subsaharienne et sonorités pop rock venues d’Algérie et d’Occident.

Porté par des riffs de guitare hypnotiques, des chœurs envoûtants et des percussions sahariennes, leur groove incarne un renouveau puissant dans la lignée des célèbres Tinariwen. En 2026, Imarhan revient sur scène avec l’album « Essam », sortie en janvier 2026 pour un concert aussi chaloupé que transcendant.

Blues Rock Touareg / Distribution : Iyad Moussa Ben Abderahmane : lead vocals, lead guitars • Tahar Khaldi : bass guitar • Hicham Bouhasse : guitars, drumkit, percussions, backing vocals • Abdelkader Ourzig : guitar, backing vocals • Haiballah Akhamouk : percussions, backing vocals.

Concert organisé dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet, du 30 septembre au 11 octobre 2026.

Tout public. Placement assis. Ouverture des portes ½ heure avant la représentation, les spectacles commencent à l’heure.

La Confluence – Betton Place Charles de Gaulle, Betton, France Betton 35830 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bettonconfluence.vostickets.fr/Billet »}]

Symbole fort de la nouvelle génération touareg, Imarhan mêle racines ancestrales touareg, influences d’Afrique subsaharienne et sonorités pop rock venues d’Algérie et d’Occident.