Découvrir et se divertir Histoire du tourisme en Savoie (XVIIIe-XXe siècles) Espace Animation Les Houches
Découvrir et se divertir Histoire du tourisme en Savoie (XVIIIe-XXe siècles) Espace Animation Les Houches jeudi 16 juillet 2026.
Les Houches
Découvrir et se divertir Histoire du tourisme en Savoie (XVIIIe-XXe siècles)
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Magnifiée par l’homme, la nature a offert à la Savoie des avantages naturels (montagnes, lacs, paysages, vallées, forêts, sources thermales, neige) qui lui ont notamment permis de rivaliser avec les pays voisins (Suisse et Italie), en attirant les élites.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 10 54 45 borrel.yves@wanadoo.fr
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English : Discover and enjoy: History of tourism in Savoie (18th-20th centuries)
Magnified by man, nature has given Savoie natural advantages (mountains, lakes, landscapes, valleys, forests, hot springs, snow) that have enabled it to compete with neighboring countries (Switzerland and Italy), attracting the elite.
L’événement Découvrir et se divertir Histoire du tourisme en Savoie (XVIIIe-XXe siècles) Les Houches a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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