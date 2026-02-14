Découvrir la roselière et ses habitants, Site de Chantecoq, Giffaumont-Champaubert

Découvrir la roselière et ses habitants Dimanche 3 mai, 08h00 Site de Chantecoq Marne

Entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T08:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Classé en Réserve nationale de chasse et de faune sauvage, le lac du Der-Chantecoq est un site ornithologique majeur d’importance européenne. Grâce à la gestion qui est mise en œuvre, il offre en toute saison l’occasion d’observer une multitude d’oiseaux qui profitent de la diversité des milieux.

Héron cendré et pourpré, Garde-bœuf, Bihoreau gris, Aigrette garzette, Phragmite des joncs, Rousserolle, Bruant des roseaux… sont quelques-unes des espèces qui profitent des épaisses roselières qui bordent certains secteurs du lac-réservoir en cette période dédiée à la nidification.

En 2025, le site a ainsi accueilli pour la 1ère fois, la nidification de la Spatule blanche.

Les personnes qui souhaitent participer à cette sortie tout public, sont invitées à se rendre le dimanche 3 mais à 8h00 sur le parking du site de Chantecoq (entre Arrigny et Giffaumont).

Prévue sur la matinée, la sortie sera encadrée par des ornithologues bénévoles de la LPO Champagne-Ardenne.

Prévoir notamment des chaussures pour la marche (même si nous ne quitterons pas les digues) et des vêtements adaptés à la météo du jour.

Du matériel d’observation (jumelles et longues-vues) sera éventuellement mis à disposition des participants.

Sortie annulée en cas de mauvaises conditions météorologiques

Inscriptions au 03.26.72.54.47 (en semaine) et 06.71.68.47.06 (en soirée ou le WE)

Site de Chantecoq Champ Branlant Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03.26.72.54.47 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.71.68.47.06 »}]

LPO Champagne-Ardenne