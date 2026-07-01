Découvrir l’architecture du Centre-Ville d’Ivry-sur-Seine : promenade architecturale, Circuit architectural, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Découvrir l’architecture du Centre-Ville d’Ivry-sur-Seine : promenade architecturale Dimanche 20 septembre, 11h00 Circuit architectural Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au cœur du Centre-Ville des ensembles abritant lieux multifonctionnels, terrasses végétalisées publiques et privées et habitat collectif permettant l’accès à l’architecture pour tous.

Dimanche 20 septembre

• À 11h : promenade architecturale organisée par l’association ArchIvry suivie d’un banquet partagé place Voltaire.

« Comprendre le bâtiment-quartier Jeanne Hachette pour se réapproprier son imaginaire » ou comment les Étoiles d’Ivry de l’architecte Jean Renaudie (Grand Prix national d’architecture 1978) sont l’appui d’une architecture visionnaire qui subvertit l’îlot classique et propose une nouvelle idée du Centre-Ville.

Visite sur inscription uniquement.

Site non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Circuit architectural Place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archivry@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:archivry@gmail.com »}, {« link »: « mailto:jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com »}] Le CAUE 94 vous propose une visite guidée en collaboration avec les Archives municipales d’Ivry-sur-Seine. Partez à la découverte de l’ambitieux projet de rénovation confié aux architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie.

Présentation d’Archistoire, une application gratuite de visite augmentée. Métro mairie d’ivry

Visite commentée

©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine