Découvrir l’architecture du Centre-Ville d’Ivry-sur-Seine : visites guidées d’appartements-terrasses, Circuit architectural, Ivry-sur-Seine

Informations pratiques

Découvrir l’architecture du Centre-Ville d’Ivry-sur-Seine : visites guidées d’appartements-terrasses Dimanche 20 septembre, 15h00 Circuit architectural Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie ont construit au cœur du Centre-Ville des ensembles abritant lieux multifonctionnels, terrasses végétalisées publiques et privées et habitat collectif permettant l’accès à l’architecture pour tous.

Dimanche 20 septembre

• De 15h à 17h30 : visites guidées d’appartements-terrasses organisées par l’association Jardins à tous les étages – Ivry.

Plans uniques pour chaque appartement, terrasses, patios, duplex en demi-étage ou double hauteur, les architectes ont livré des habitations dans lesquelles l’espace est totalement revisité. Dans un moment privilégié d’échanges, les habitants ouvrent leurs portes, et deviennent vos guides à travers un parcours atypique au cœur de plusieurs des bâtiments emblématiques du Centre-Ville.

Sur réservation uniquement : jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com

Sur demande préalable, le parcours peut être aménagé pour les personnes à mobilité réduite.

Circuit architectural Place Voltaire 94200 Ivry-sur-Seine Ivry-sur-Seine 94200 Centre-ville Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « archivry@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:archivry@gmail.com »}, {« link »: « mailto:jardinsatouslesetages.ivry@gmail.com »}] Le CAUE 94 vous propose une visite guidée en collaboration avec les Archives municipales d’Ivry-sur-Seine. Partez à la découverte de l’ambitieux projet de rénovation confié aux architectes Renée Gailhoustet et Jean Renaudie.

Présentation d’Archistoire, une application gratuite de visite augmentée. Métro mairie d’ivry

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©Archives municipales d’Ivry-sur-Seine