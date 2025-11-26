Découvrir les couches lavables Clinique La Sagesse Rennes
Découvrir les couches lavables Clinique La Sagesse Rennes Lundi 29 juin 2026, 10h00 Ille-et-Vilaine
Pour en appréhender les avantages économiques et écologiques, les différents modèles et l’organisation au quotidien. Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.
Possibilité de prêt d’un kit pour 1 mois lors d’un rendez-vous pris à l’issu de l’atelier.
Début : 2026-06-29T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-29T12:00:00.000+02:00
http://bit.ly/rennes_zerodechet
Clinique La Sagesse 4 place Saint-Guénolé Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35043 Ille-et-Vilaine