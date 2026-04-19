Découvrir les lieux de mémoire de la rafle du Vel d’Hiv Mémorial de la Shoah Paris

Les 16 et 17 juillet 1942, à l’initiative des Allemands, la police française se livre à l’arrestation de 12 884 Juifs à Paris. Cette rafle d’une ampleur sans précédent concerne, pour la première fois, plus de 4 000 enfants de moins de 16 ans. Ils sont acheminés au « Vel d’Hiv », célèbre palais des sports situé non loin de la tour Eiffel, et y restent internés plusieurs jours dans des conditions inhumaines. Déportés depuis Drancy vers Auschwitz-Birkenau, peu survivent. Que reste-t-il aujourd’hui de « ces journées de larmes et de honte », selon les mots de Jacques Chirac en 1995 ?

Ce parcours abordera l’histoire et la mémoire de cette rafle, désormais symbole de la Shoah en France.

Durée : 1 h 30.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Réserver

Dans le cadre de la commémoration des 84 ans de la rafle, le Mémorial de la Shoah organise un parcours de mémoire du site historique du Vel d’Hiv et de ses lieux de mémoire.

Le mercredi 15 juillet 2026

de 15h00 à 18h00

payant

Tarif : 6€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T18:00:00+02:00

fin : 2026-07-15T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/parcours-decouvrir-les-lieux-de-memoire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial



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