Découvrir les podcasts Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:00 – 11:30

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Atelier numérique en groupe pour adultesDécouvrez les podcasts, comment les trouver et les écouter.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

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