Découvrir les podcasts Médiathèque Jacques Demy Nantes
Découvrir les podcasts Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 16 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Atelier numérique en groupe pour adultesDécouvrez les podcasts, comment les trouver et les écouter.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-numerique-mediatheque-jacques-demy-decouvrir-les-podcasts
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