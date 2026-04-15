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Découvrir les podcasts Médiathèque Jacques Demy Nantes

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Découvrir les podcasts Médiathèque Jacques Demy Nantes jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Jacques Demy

Adresse : 24 Quai de la Fosse

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 10:00

Tarif : Sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-16 10:00 – 11:30
Gratuit : oui Sur inscription Adulte 

Atelier numérique en groupe pour adultesDécouvrez les podcasts, comment les trouver et les écouter.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/ 02 40 41 95 95 https://formulaires.eservices-metropole.nantes.fr/bibliotheque/s-inscrire-a-une-animation-ma-bibliotheque/?activite=atelier-numerique-mediatheque-jacques-demy-decouvrir-les-podcasts


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