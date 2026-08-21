Découvrir l’Histoire de notre ville et la « toucher du doigt » !, Église Saint-Pierre, Saint-Chamond

Informations pratiques

Découvrir l’Histoire de notre ville et la « toucher du doigt » ! Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Loire

45 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Suivez le guide pour une boucle pédestre dans le temps. Un tableau représentant la Cène (XVIe siècle), merveille de l’école flamande, à l’église Saint-Pierre. Les ruines restaurées de la Collégiale, sur une propriété privée habituellement inaccessible. Entre intrigues politiques et secrets d’État, préparez-vous à vivre une immersion digne d’un grand roman politico-historique, sur les traces de Richelieu, des chanoinesses de Lyon et du seigneur Melchior. Vous ne serez pas déçus !

Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Suivez le guide pour une boucle pédestre dans le temps. Un tableau représentant la Cène (XVIe siècle), merveille de l’école flamande, à l’église Saint-Pierre. Les ruines restaurées de la Collégiale,…

Alain Rivory