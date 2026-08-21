Découvrir l’Histoire de notre ville et la « toucher du doigt » !, Église Saint-Pierre, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Saint-Chamond
Informations pratiques
Découvrir l’Histoire de notre ville et la « toucher du doigt » ! Samedi 19 septembre, 14h00 Église Saint-Pierre Loire
45 participants maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Suivez le guide pour une boucle pédestre dans le temps. Un tableau représentant la Cène (XVIe siècle), merveille de l’école flamande, à l’église Saint-Pierre. Les ruines restaurées de la Collégiale, sur une propriété privée habituellement inaccessible. Entre intrigues politiques et secrets d’État, préparez-vous à vivre une immersion digne d’un grand roman politico-historique, sur les traces de Richelieu, des chanoinesses de Lyon et du seigneur Melchior. Vous ne serez pas déçus !
Église Saint-Pierre 1 Rue de la Fenderie, 42400 Saint-Chamond, France Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Suivez le guide pour une boucle pédestre dans le temps. Un tableau représentant la Cène (XVIe siècle), merveille de l’école flamande, à l’église Saint-Pierre. Les ruines restaurées de la Collégiale,…
Alain Rivory
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