Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier à Saint-Chamond, Centre Leclerc, Saint-Chamond

Informations pratiques

Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier à Saint-Chamond Samedi 19 septembre, 09h00 Centre Leclerc Loire

25 personnes maximum – Les participants seront invités à covoiturer dès le départ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Embarquez pour une balade en voiture ponctuée de plusieurs arrêts incontournables pour découvrir les vestiges de l’aqueduc du Gier à Saint-Chamond. À chaque étape, plongez dans l’histoire et admirez les sites témoins de l’ingéniosité romaine.

Les participants seront invités à covoiturer dès le départ.

Centre Leclerc Rue du 17 Octobre 1961, Zone commerciale de la Varizelle 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 La Varizelle Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 31 04 41 »}]

Embarquez pour une balade en voiture ponctuée de plusieurs arrêts incontournables pour découvrir les vestiges de l’aqueduc du Gier à Saint-Chamond. À chaque étape, plongez dans l’histoire et admirez …

©Ville de Saint-Chamond