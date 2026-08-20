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Dugas de la Boissonny, un fabricant de soie, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Dugas de la Boissonny · Saint-Chamond

Dugas de la Boissonny, un fabricant de soie, Hôtel Dugas de la Boissonny, Saint-Chamond

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel Dugas de la Boissonny
Adresse
14 rue de la République 42400 Saint-Chamond
Ville
42400 Saint-Chamond
Département
Loire
Tarif
Réservation obligatoire pour les groupes au 06 25 67 45 84 - Tarif 1€ / personne

Dugas de la Boissonny, un fabricant de soie 19 et 20 septembre Hôtel Dugas de la Boissonny Loire

Réservation obligatoire pour les groupes au 06 25 67 45 84 – Tarif 1€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, maison de ville d’un ancien fabricant de soierie au XVIIIème siècle et de ses dépendances. L’actuel propriétaire vous ouvre les portes de cette ancienne demeure inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 2016.

Hôtel Dugas de la Boissonny 14 rue de la République 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 25 67 45 84 Hôtel de notable
Partez à la découverte de l’Hôtel Dugas de la Boissonny, maison de ville d’un ancien fabricant de soierie au XVIIIème siècle et de ses dépendances. L’actuel propriétaire vous ouvre les portes de au…

©Ville de Saint-Chamond

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