Raviver la mémoire du château Prodon, Lycée hôtelier, Saint-Chamond

Informations pratiques

Raviver la mémoire du château Prodon Vendredi 18 septembre, 10h00 Lycée hôtelier Loire

Réservation obligatoire (à partir du 25 août) réservé aux adultes – 50 participants maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Au cours de votre visite guidée par les élèves, vous découvrirez l’histoire et l’architecture du bâtiment, représentatif des châteaux industriels du XIXe, ainsi que son parc aux essences en vogue à cette époque. La visite se terminera par un buffet proposé par les élèves de Baccalauréat Professionnel Cuisine et Service.

Lycée hôtelier 18 rue François Gillet 42400 Saint Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.77.29.29.90 [{« type »: « phone », « value »: « 06 21 12 96 96 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 62 49 31 23 »}] Lycée des Métiers

de la Restauration & de l’Alimentation

Au cours de votre visite guidée par les élèves, vous découvrirez l’histoire et l’architecture du bâtiment, représentatif des châteaux industriels du XIXe, ainsi que son parc aux essences en vogue à…

©Lycée Professionnel Hôtelier Saint-Chamond