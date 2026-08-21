Un patrimoine de foi et d’histoire : entrez dans le temple protestant de Saint-Chamond, Eglise Protestante Unie, Saint-Chamond
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Protestante Unie · Saint-Chamond
Informations pratiques
Un patrimoine de foi et d’histoire : entrez dans le temple protestant de Saint-Chamond Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Eglise Protestante Unie Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Vous êtes sûrement déjà tous passés devant sans le voir ! Juste au-dessus de la gare SNCF, le temple protestant vous ouvre ses portes. Venez y découvrir le temple, son histoire et son architecture à travers l’exposition « Protestantisme, quelles architectures ? ».
Eglise Protestante Unie 1 route du coin 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 47 20 06 24 Eglise protestante unie de Saint-Chamond
Vous êtes sûrement déjà tous passés devant sans le voir ! Juste au-dessus de la gare SNCF, le temple protestant vous ouvre ses portes. Venez y découvrir le temple, son histoire et son architecture à…
©Eglise protestante unie de Saint-Chamond
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