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Jardin botanique, Jardin botanique, Saint-Chamond

vendredi 18 septembre 2026 · Jardin botanique · Saint-Chamond

Jardin botanique, Jardin botanique, Saint-Chamond

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin botanique
Adresse
4 chemin du jardin botanique 42400 Chamond
Ville
42400 Saint-Chamond
Département
Loire
Tarif
Tarif 8€ / personne

Jardin botanique 18 – 20 septembre Jardin botanique Loire

Tarif 8€ / personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Offrez-vous une immersion végétale au cœur d’un « Jardin remarquable ». Abritant une collection exceptionnelle de 4 500 variétés de végétaux, cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes. En bonus le dimanche : une jolie surprise autour des fables de La Fontaine.

Jardin botanique 4 chemin du jardin botanique 42400 Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Offrez-vous une immersion végétale au cœur d’un « Jardin remarquable ». Abritant une collection exceptionnelle de 4 500 variétés de végétaux, cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes. En bonus…

©Ville de Saint-Chamond

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