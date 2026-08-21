Jardin botanique, Jardin botanique, Saint-Chamond
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin botanique · Saint-Chamond
Informations pratiques
Jardin botanique 18 – 20 septembre Jardin botanique Loire
Tarif 8€ / personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Offrez-vous une immersion végétale au cœur d’un « Jardin remarquable ». Abritant une collection exceptionnelle de 4 500 variétés de végétaux, cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes. En bonus le dimanche : une jolie surprise autour des fables de La Fontaine.
Jardin botanique 4 chemin du jardin botanique 42400 Chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Offrez-vous une immersion végétale au cœur d’un « Jardin remarquable ». Abritant une collection exceptionnelle de 4 500 variétés de végétaux, cette ancienne pépinière vous ouvre ses portes. En bonus…
©Ville de Saint-Chamond
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