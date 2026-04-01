Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle, Eglise St Léonard angers, Angers

Informations pratiques

Découvrir une église, vivez une expérience spirituelle 19 et 20 septembre Eglise St Léonard angers Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Église Saint-Léonard – Un chemin à parcourir, une rencontre à vivre

À l’occasion des Journées du Patrimoine, l’église Saint-Léonard vous ouvre ses portes pour une découverte originale : un petit circuit en libre accès, à vivre à votre rythme, comme un chemin intérieur autant qu’une visite.

Classée témoin du patrimoine local, l’église dévoile ses richesses : architecture sobre et habitée, lumière filtrée, statues anciennes et traces de prière à travers les siècles. Mais au-delà des pierres, c’est une expérience spirituelle qui vous est proposée.

Le parcours est composé de quelques étapes simples, signalées dans l’église. À chaque halte :

un court éclairage sur un élément du lieu,

une parole inspirante (biblique ou spirituelle),

une invitation à la pause, au silence ou à une courte prière.

Ce circuit est accessible à tous, croyants ou non, seul, en couple ou en famille. Il ne s’agit pas seulement de voir, mais de se laisser toucher, de prendre un temps pour soi, pour souffler, réfléchir ou confier une intention.

Vous êtes libres d’entrer, de circuler, de vous arrêter… et peut-être de repartir autrement.

Durée libre – Accès gratuit

Eglise St Léonard angers 359 rue St Léonard Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://stjeanpaul2.diocese49.org/

Église Saint-Léonard – Un chemin à parcourir, une rencontre à vivre

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