Informations pratiques

La FMSH et le programme DÉCRIPT

poursuivent leur cycle de rencontres consacré aux grandes voix de la

recherche internationale. Cette deuxième séance accueillera

l’historienne Lauren Benton autour de son ouvrage They Called It Peace: Worlds of Imperial Violence, ainsi que la journaliste Eleanor Beardsley.

Dans cet ouvrage, Lauren Benton montre comment les empires européens

ont bâti leur puissance en faisant de la violence un instrument

ordinaire de gouvernement, légitimé au nom de la paix et de l’ordre.

À travers cinq siècles d’histoire, de l’Asie aux Amériques, elle

retrace la manière dont cette violence a brouillé les frontières entre

guerre et paix, jusqu’à inscrire un état de conflit quasi permanent au

cœur de l’ordre international contemporain.

La rencontre se tiendra en anglais.

À propos de l’ouvrage

Dans They Called It Peace. Worlds of Imperial Violence (Princeton

University Press, 2024), Lauren Benton retrace cinq siècles de violence

impériale, de l’Asie aux Amériques. Elle montre comment les empires

européens ont façonné un régime de guerre perpétuelle, dissimulé

derrière le langage de la paix et de l’ordre : raids, massacres,

campagnes d’extermination étaient désignés comme de « petites guerres »

nécessaires, présentées comme des interventions humanitaires plutôt que

comme des actes de guerre.

Ce livre magistral révèle comment cet héritage continue de structurer

l’ordre international contemporain — et comment la violence impériale

reste au cœur du monde que nous habitons.

À propos des intervenantes

Lauren Benton a étudié l’économie à

l’Université Harvard avant d’obtenir, en 1987, un doctorat en

anthropologie et en histoire à l’Université Johns-Hopkins. Ses premiers

travaux, consacrés aux travailleurs de l’économie informelle, ont donné

lieu à un ouvrage sur les ateliers de misère en Espagne et à une étude

de référence sur la destruction des quartiers afro-uruguayens de

Montevideo. Depuis 2001, elle s’est imposée comme l’une des principales

spécialistes de l’histoire juridique globale. Autrice ou coéditrice de

sept ouvrages consacrés aux empires européens, elle a notamment

travaillé sur les questions de souveraineté, de conquête, d’esclavage et

d’abolition, de guerre et de paix, ainsi que sur l’histoire de l’ordre

international. Lauréate du prix Toynbee en 2019, qui distingue des contributions

majeures à l’histoire mondiale, Lauren Benton a enseigné au MIT, à

l’Université de New York (NYU) et à l’Université Vanderbilt. Elle a

également présidé l’American Society for Legal History. Elle est

aujourd’hui titulaire de la chaire Barton M. Biggs et professeure

d’histoire et de droit à l’Université Yale.

Eleanor Beardsley, née en Caroline du Sud, est

titulaire d’une licence en histoire européenne et en français, d’un

doctorat honoris causa en sciences humaines décerné par l’université

Furman de Greenville, en Caroline du Sud, ainsi que d’un master en

commerce international de l’université de Caroline du Sud. Elle est

correspondante à Paris pour la National Public Radio, où elle couvre

divers aspects de la société, de la politique, de l’économie, de la

culture et de la gastronomie françaises. Eleanor Beardsley a participé à

la couverture par la National Public Radio des événements qui ont

marqué le continent européen au cours de la dernière décennie. Des

attentats terroristes à la crise migratoire, elle a notamment suivi

l’arrivée des réfugiés syriens en Hongrie, en Autriche, en Allemagne, en

Suède et en France.

Au sujet du programme DÉCRIPT

De « l’initiative pour une civilisation globale » avancée par la Chine à la « civilisation des civilisations » promue par la Russie, en passant par l’appel du Département d’État des États-Unis à la « recherche d’alliés civilisationnels en Europe », la référence à la notion de civilisation structure de nombreux discours politiques et imprègne les imaginaires collectifs. Quelles représentations du monde sous-tendent les récits civilisationnels véhiculés par un nombre croissant d’acteurs internationaux ? Qui les articule, et quels dispositifs président à leur production, leur diffusion ou leur contestation ? Comment s’entremêlent-ils aux dynamiques conflictuelles et reconfigurent-ils à la fois l’analyse des enjeux mondiaux, les modèles de leur gouvernance et, plus largement, la notion de normes universelles ?

Le programme DÉCRIPT (Dispositif d’Étude des Crises et des Récits civilisationnels par la Pluridisciplinarité et les Terrains),

porté par l’Inalco avec un consortium de quinze partenaires et soutenu

par France 2030, ambitionne d’éclairer ces enjeux en croisant études

aréales et études globales. Mobilisant les sciences humaines, les

sciences sociales et l’analyse de données, DÉCRIPT produit des

recherches originales et ancrées empiriquement. Il vise à éclairer

l’action publique et à diffuser largement ses résultats afin de

contribuer à une compréhension critique des interactions entre récits

civilisationnels et crises contemporaines.

La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « They Called It Peace. Worlds of Imperial Violence », en présence de l’autrice Lauren Benton.

Le jeudi 22 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-23T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T21:00:00+02:00

Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris

https://www.fmsh.fr/agenda/whose-peace-warmongers-peace-fictions-and-narratives-imperial-order https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/



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