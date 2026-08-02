Décript in dialogue : « Whose Peace? Warmongers, peace fictions, and the narratives of imperial order » Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) Paris
jeudi 22 octobre 2026 · Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH) · Paris
Informations pratiques
La FMSH et le programme DÉCRIPT
poursuivent leur cycle de rencontres consacré aux grandes voix de la
recherche internationale. Cette deuxième séance accueillera
l’historienne Lauren Benton autour de son ouvrage They Called It Peace: Worlds of Imperial Violence, ainsi que la journaliste Eleanor Beardsley.
Dans cet ouvrage, Lauren Benton montre comment les empires européens
ont bâti leur puissance en faisant de la violence un instrument
ordinaire de gouvernement, légitimé au nom de la paix et de l’ordre.
À travers cinq siècles d’histoire, de l’Asie aux Amériques, elle
retrace la manière dont cette violence a brouillé les frontières entre
guerre et paix, jusqu’à inscrire un état de conflit quasi permanent au
cœur de l’ordre international contemporain.
La rencontre se tiendra en anglais.
À propos de l’ouvrage
Dans They Called It Peace. Worlds of Imperial Violence (Princeton
University Press, 2024), Lauren Benton retrace cinq siècles de violence
impériale, de l’Asie aux Amériques. Elle montre comment les empires
européens ont façonné un régime de guerre perpétuelle, dissimulé
derrière le langage de la paix et de l’ordre : raids, massacres,
campagnes d’extermination étaient désignés comme de « petites guerres »
nécessaires, présentées comme des interventions humanitaires plutôt que
comme des actes de guerre.
Ce livre magistral révèle comment cet héritage continue de structurer
l’ordre international contemporain — et comment la violence impériale
reste au cœur du monde que nous habitons.
À propos des intervenantes
Lauren Benton a étudié l’économie à
l’Université Harvard avant d’obtenir, en 1987, un doctorat en
anthropologie et en histoire à l’Université Johns-Hopkins. Ses premiers
travaux, consacrés aux travailleurs de l’économie informelle, ont donné
lieu à un ouvrage sur les ateliers de misère en Espagne et à une étude
de référence sur la destruction des quartiers afro-uruguayens de
Montevideo. Depuis 2001, elle s’est imposée comme l’une des principales
spécialistes de l’histoire juridique globale. Autrice ou coéditrice de
sept ouvrages consacrés aux empires européens, elle a notamment
travaillé sur les questions de souveraineté, de conquête, d’esclavage et
d’abolition, de guerre et de paix, ainsi que sur l’histoire de l’ordre
international. Lauréate du prix Toynbee en 2019, qui distingue des contributions
majeures à l’histoire mondiale, Lauren Benton a enseigné au MIT, à
l’Université de New York (NYU) et à l’Université Vanderbilt. Elle a
également présidé l’American Society for Legal History. Elle est
aujourd’hui titulaire de la chaire Barton M. Biggs et professeure
d’histoire et de droit à l’Université Yale.
Eleanor Beardsley, née en Caroline du Sud, est
titulaire d’une licence en histoire européenne et en français, d’un
doctorat honoris causa en sciences humaines décerné par l’université
Furman de Greenville, en Caroline du Sud, ainsi que d’un master en
commerce international de l’université de Caroline du Sud. Elle est
correspondante à Paris pour la National Public Radio, où elle couvre
divers aspects de la société, de la politique, de l’économie, de la
culture et de la gastronomie françaises. Eleanor Beardsley a participé à
la couverture par la National Public Radio des événements qui ont
marqué le continent européen au cours de la dernière décennie. Des
attentats terroristes à la crise migratoire, elle a notamment suivi
l’arrivée des réfugiés syriens en Hongrie, en Autriche, en Allemagne, en
Suède et en France.
Au sujet du programme DÉCRIPT
De « l’initiative pour une civilisation globale » avancée par la Chine à la « civilisation des civilisations » promue par la Russie, en passant par l’appel du Département d’État des États-Unis à la « recherche d’alliés civilisationnels en Europe », la référence à la notion de civilisation structure de nombreux discours politiques et imprègne les imaginaires collectifs. Quelles représentations du monde sous-tendent les récits civilisationnels véhiculés par un nombre croissant d’acteurs internationaux ? Qui les articule, et quels dispositifs président à leur production, leur diffusion ou leur contestation ? Comment s’entremêlent-ils aux dynamiques conflictuelles et reconfigurent-ils à la fois l’analyse des enjeux mondiaux, les modèles de leur gouvernance et, plus largement, la notion de normes universelles ?
Le programme DÉCRIPT (Dispositif d’Étude des Crises et des Récits civilisationnels par la Pluridisciplinarité et les Terrains),
porté par l’Inalco avec un consortium de quinze partenaires et soutenu
par France 2030, ambitionne d’éclairer ces enjeux en croisant études
aréales et études globales. Mobilisant les sciences humaines, les
sciences sociales et l’analyse de données, DÉCRIPT produit des
recherches originales et ancrées empiriquement. Il vise à éclairer
l’action publique et à diffuser largement ses résultats afin de
contribuer à une compréhension critique des interactions entre récits
civilisationnels et crises contemporaines.
La Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) a le plaisir de vous inviter à une rencontre autour de l’ouvrage « They Called It Peace. Worlds of Imperial Violence », en présence de l’autrice Lauren Benton.
Le jeudi 22 octobre 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T22:00:00+02:00
fin : 2026-10-23T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-22T19:00:00+02:00_2026-10-22T21:00:00+02:00
Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) 54, boulevard Raspail 75006 Paris
https://www.fmsh.fr/agenda/whose-peace-warmongers-peace-fictions-and-narratives-imperial-order https://www.facebook.com/FondationMSH/ https://www.facebook.com/FondationMSH/
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