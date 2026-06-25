Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire Parc du Chambon Cusset

Informations pratiques

Cusset

Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire

Parc du Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 21:10:00

Date(s) :

2026-11-06 2026-11-07

Entrez sous le chapiteau de Bêtes de Foire et laissez-vous surprendre. Ici, les objets prennent vie, les corps défient les habitudes et l’imaginaire s’invite à chaque instant.

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Parc du Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

Step inside the B%EAtes de Foire big top and let yourself be surprised. Here, objects come to life, bodies defy convention, and the imagination takes center stage at every moment.

L’événement Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations