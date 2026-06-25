Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire Parc du Chambon Cusset
vendredi 6 novembre 2026 · Parc du Chambon · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire
Parc du Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 21:10:00
Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07
Entrez sous le chapiteau de Bêtes de Foire et laissez-vous surprendre. Ici, les objets prennent vie, les corps défient les habitudes et l’imaginaire s’invite à chaque instant.
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Parc du Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
Step inside the B%EAtes de Foire big top and let yourself be surprised. Here, objects come to life, bodies defy convention, and the imagination takes center stage at every moment.
L’événement Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations
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