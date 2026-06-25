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AGENDA · Cusset

Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire Parc du Chambon Cusset

vendredi 6 novembre 2026 · Parc du Chambon · Cusset

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parc du Chambon
Adresse
2 Rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
25 25 25 Tarif réduit

Cusset

Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire

Parc du Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 20:00:00
fin : 2026-11-06 21:10:00

Date(s) :
2026-11-06 2026-11-07

Entrez sous le chapiteau de Bêtes de Foire et laissez-vous surprendre. Ici, les objets prennent vie, les corps défient les habitudes et l’imaginaire s’invite à chaque instant.
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Parc du Chambon 2 Rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

Step inside the B%EAtes de Foire big top and let yourself be surprised. Here, objects come to life, bodies defy convention, and the imagination takes center stage at every moment.

L’événement Décrochez-moi ça • Compagnie Bêtes de Foire Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

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