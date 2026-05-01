Crozon

Dedamédom en concert

10 Route de la Chapelle Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 19:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Quartet vocal chansons françaises

Sabine Corre, Lucie Hardoin, Yannick le Bitter et Jean Baptiste Farraigue

Réservation obligatoire .

10 Route de la Chapelle Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 03 80 36 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dedamédom en concert

L’événement Dedamédom en concert Crozon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime