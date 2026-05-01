Dedamédom en concert Crozon
Dedamédom en concert Crozon dimanche 24 mai 2026.
Crozon
Dedamédom en concert
10 Route de la Chapelle Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Quartet vocal chansons françaises
Sabine Corre, Lucie Hardoin, Yannick le Bitter et Jean Baptiste Farraigue
Réservation obligatoire .
10 Route de la Chapelle Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 03 80 36 27
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English : Dedamédom en concert
L’événement Dedamédom en concert Crozon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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