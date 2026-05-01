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Dedamédom en concert Crozon

Dedamédom en concert Crozon dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 10 Route de la Chapelle

Ville : 29160 Crozon

Département : Finistère

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Crozon

Dedamédom en concert

10 Route de la Chapelle Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 19:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Quartet vocal chansons françaises

Sabine Corre, Lucie Hardoin, Yannick le Bitter et Jean Baptiste Farraigue

Réservation obligatoire   .

10 Route de la Chapelle Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 03 80 36 27 

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English : Dedamédom en concert

L’événement Dedamédom en concert Crozon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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