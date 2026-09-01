Dédicace de David Bensoussan Livres in Room Saint-Pol-de-Léon
samedi 26 septembre 2026 · Livres in Room · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Dédicace de David Bensoussan
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Rencontre autour de son livre Hervé de Guébriant, de Saint-Pol-de-Léon et Landerneau à Vichy un grand notable breton .
Figure exceptionnelle de notable breton, Hervé de Guébriant incarne une autorité sociale singulière dont il importe de saisir les mécanismes de légitimation. Sa trajectoire sociale que cet ouvrage cherche à restituer précisément permet de saisir le processus de réinvention de la noblesse qui se donne à voir dans les mutations de sa figure de notable au cours du siècle.
David Bensoussan, docteur en histoire de l’IEP de Paris, est professeur de chaire supérieure au lycée Chateaubriand de Rennes. Ses travaux portent sur l’histoire politique du monde rural. .
Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41
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L’événement Dédicace de David Bensoussan Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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