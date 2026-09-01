Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Pardon de Saint-Paul Aurélien

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:15:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Au programme

– 10h30 procession au départ de la chapelle du Kreisker (rendez-vous des bannières à 10h15)

– 11h00 messe à la cathédrale

– Vin d’honneur (gratuit) au Jardin du Champ de la Rive

– Et fête paroissiale au Jardin du Champ de la Rive

* Foodtrucks, buvette, brasserie locale, crêpes,…

* Jeux pour les enfants (dont une structure gonflable) et pour les adultes (de nombreux lots à gagner)

* Points d’information sur les différentes activités et associations de la paroisse

* Bagad, animations musicales

* Exposition d’art de nombreux artistes de la paroisse (peinture, livres, calligraphie), qui marque l’intronisation du nouveau curé Père Claude Caill

* Lâcher de colombes. .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 15

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English :

L’événement Pardon de Saint-Paul Aurélien Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX