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AGENDA · Saint-Pol-de-Léon

Pardon de Saint-Paul Aurélien Saint-Pol-de-Léon

dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Ville
29250 Saint-Pol-de-Léon
Département
Finistère
Tarif

Saint-Pol-de-Léon

Pardon de Saint-Paul Aurélien

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:15:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

Au programme
– 10h30 procession au départ de la chapelle du Kreisker (rendez-vous des bannières à 10h15)
– 11h00 messe à la cathédrale
– Vin d’honneur (gratuit) au Jardin du Champ de la Rive
– Et fête paroissiale au Jardin du Champ de la Rive
* Foodtrucks, buvette, brasserie locale, crêpes,…
* Jeux pour les enfants (dont une structure gonflable) et pour les adultes (de nombreux lots à gagner)
* Points d’information sur les différentes activités et associations de la paroisse
* Bagad, animations musicales
* Exposition d’art de nombreux artistes de la paroisse (peinture, livres, calligraphie), qui marque l’intronisation du nouveau curé Père Claude Caill
* Lâcher de colombes.   .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 15 

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English :

L’événement Pardon de Saint-Paul Aurélien Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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