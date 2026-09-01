Pardon de Saint-Paul Aurélien Saint-Pol-de-Léon
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Pol-de-Léon
Informations pratiques
Saint-Pol-de-Léon
Pardon de Saint-Paul Aurélien
Saint-Pol-de-Léon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:15:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Au programme
– 10h30 procession au départ de la chapelle du Kreisker (rendez-vous des bannières à 10h15)
– 11h00 messe à la cathédrale
– Vin d’honneur (gratuit) au Jardin du Champ de la Rive
– Et fête paroissiale au Jardin du Champ de la Rive
* Foodtrucks, buvette, brasserie locale, crêpes,…
* Jeux pour les enfants (dont une structure gonflable) et pour les adultes (de nombreux lots à gagner)
* Points d’information sur les différentes activités et associations de la paroisse
* Bagad, animations musicales
* Exposition d’art de nombreux artistes de la paroisse (peinture, livres, calligraphie), qui marque l’intronisation du nouveau curé Père Claude Caill
* Lâcher de colombes. .
Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 01 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pardon de Saint-Paul Aurélien Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-09-01 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
À voir aussi à Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
- Portes ouvertes de la saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon 12 septembre 2026
- JEP visite guidée de la ville Place de l’Évêché Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- Spectacle de l’Ensemble Bleuniadur Ar Bed All TST Saint-Pol-de-Léon 19 septembre 2026
- JEP visite de la Saboterie de Léon Saboterie de Léon Saint-Pol-de-Léon 20 septembre 2026
- JEP atelier artistique à la Maison Prébendale La Préb’ Saint-Pol-de-Léon 20 septembre 2026