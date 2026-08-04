Dédicace de Margaux Helies-Guena Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Margaux Helies-Guena

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Rencontre autour de son roman Lever l’ancre .

Lever l’ancre c’est l’histoire de rencontres, surprenantes, inattendues, des rencontres de l’inconnu, de celles qui nous marquent à jamais, qui nous font réfléchir à la vie et aux différents chemins empruntés par l’être humain. C’est un mélange de froid, de violence, de déceptions mais aussi de chaleur, d’espoir et d’amour. C’est Raphaël aux traits abîmés par la Rue, c’est Louise au sourire de la vieillesse et de la tendresse, c’est Simon, sensible et volatile, et Joséphine, maman combattante et indépendante. Lever l’ancre c’est prendre le large de ses peines et de ses blessures, c’est recoudre, réparer, rafistoler. C’est pardonner et avancer. C’est aimer et être aimé. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

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English :

L’événement Dédicace de Margaux Helies-Guena Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX