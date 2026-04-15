Dédicace de Senchiro, Librairie Mollat, Bordeaux
Dédicace de Senchiro, Librairie Mollat, Bordeaux samedi 9 mai 2026.
Dédicace de Senchiro Samedi 9 mai, 15h00 Librairie Mollat Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00
Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.
Retrouvez le livre : https://shorturl.at/yH9Fx
« Passionnée de musique, Lucie se rend à une audition lorsque Léo, un chasseur de démons qui travaille pour l’agence No devil, la percute. Le choc brise la guitare de la jeune femme. » ©Electre 2026
Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://shorturl.at/yH9Fx »}]
Venez rencontrer Senchiro lors d’une séance de dédicace de son livre « No devil. Vol. 1 » aux éditions Kana.
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