Dédicace du dessinateur Pascal Lemaître Librairie L’Usage du Papier Librairie L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer

Informations pratiques

Trouville-sur-Mer

Dédicace du dessinateur Pascal Lemaître Librairie L’Usage du Papier

Librairie L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 11:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Le 16 août à 11 h, la librairie L’Usage du Papier reçoit le dessinateur Pascal Lemaître ( La Croix , New Yorker ) pour une séance de dédicace.

Le dimanche 16 août à 11 h, la librairie L’Usage du Papier accueille le dessinateur Pascal Lemaître pour une séance de dédicace.

Auteur-illustrateur installé à Bruxelles, où il enseigne à l’école nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, Pascal Lemaître partage son travail entre la presse jeunesse et adulte en Belgique, en France, où il livre chaque semaine un dessin d’humeur dans le journal La Croix , et aux États-Unis, où ses illustrations paraissent notamment dans le New Yorker , le New York Times et le Wall Street Journal . Son œuvre, traduite en Chine, en Corée, au Japon, en Italie, en Russie, en Espagne et aux États-Unis, témoigne d’un rayonnement international rare pour un illustrateur.

Ce rendez-vous est l’occasion de rencontrer un artiste au parcours singulier et de repartir avec un ouvrage dédicacé.

Infos pratiques

– Date dimanche 16 août

– Horaires à partir de 11 h

– Lieu librairie L’Usage du Papier, 76 rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer

– Contact 02 31 88 63 37 / lusagedupapier@gmail.com .

Librairie L’Usage du Papier 76 Rue des Bains Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 2 31 88 63 37 lusagedupapier@gmail.com

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English : Dédicace du dessinateur Pascal Lemaître Librairie L’Usage du Papier

On 16 August at 11 am, L’Usage du Papier bookshop will be hosting the cartoonist Pascal Lemaître (‘La Croix’, ‘The New Yorker’) for a book-signing session.

L’événement Dédicace du dessinateur Pascal Lemaître Librairie L’Usage du Papier Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Trouville