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Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés Église Notre-Dame-Des-Victoires Trouville-sur-Mer

Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés Église Notre-Dame-Des-Victoires Trouville-sur-Mer samedi 15 août 2026.

Lieu : Église Notre-Dame-Des-Victoires

Adresse : 9 Place Notre Dame

Ville : 14360 Trouville-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Trouville-sur-Mer

Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés

Église Notre-Dame-Des-Victoires 9 Place Notre Dame Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Concert du Chœur St Germain des Prés
Mozart Vêpres Solennelles d’un Confesseur pour chœur, solistes et quintette avec piano
20h30 Église Notre Dame des Victoires
Entrée libre (libre participation)
Le Chœur Saint-Germain-des-Prés donnera son 10e concert le 15 août 2026 à 20h30 à l’Église Notre-Dame des Victoires.

Au programme les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart pour chœur, solistes et quintette avec piano, ainsi que des œuvres de Schubert, Schumann, Mendelssohn et Dvorak pour trio, quatuor et quintette.

Entrée libre avec libre participation.   .

Église Notre-Dame-Des-Victoires 9 Place Notre Dame Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie  

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English : Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés

Concert by the Chœur St Germain des Prés
Mozart: Vespers of a Confessor for choir, soloists and piano quintet
8:30pm Church of Notre Dame des Victoires
Free admission (free participation)

L’événement Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Trouville

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