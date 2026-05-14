Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés Église Notre-Dame-Des-Victoires Trouville-sur-Mer

Trouville-sur-Mer

Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés

Église Notre-Dame-Des-Victoires 9 Place Notre Dame Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Concert du Chœur St Germain des Prés

Mozart Vêpres Solennelles d’un Confesseur pour chœur, solistes et quintette avec piano

20h30 Église Notre Dame des Victoires

Entrée libre (libre participation)

Le Chœur Saint-Germain-des-Prés donnera son 10e concert le 15 août 2026 à 20h30 à l’Église Notre-Dame des Victoires.

Au programme les Vêpres solennelles d’un confesseur de Mozart pour chœur, solistes et quintette avec piano, ainsi que des œuvres de Schubert, Schumann, Mendelssohn et Dvorak pour trio, quatuor et quintette.

Entrée libre avec libre participation. .

Église Notre-Dame-Des-Victoires 9 Place Notre Dame Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie

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English : Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés

Concert by the Chœur St Germain des Prés

Mozart: Vespers of a Confessor for choir, soloists and piano quintet

8:30pm Church of Notre Dame des Victoires

Free admission (free participation)

L’événement Concert du Chœur Saint-Germain-des-Prés Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Trouville