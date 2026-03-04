Dédicace Éric Mercier, Le Hall du Livre, Nancy

Dédicace Éric Mercier Samedi 7 mars, 14h00 Le Hall du Livre Meurthe-et-Moselle

Devenu docteur en histoire de l’art et commissaire d’exposition après une carrière dans le monde de la finance, Éric Mercier choisit de partager sa nouvelle passion au travers de romans policiers d’une érudition savoureuse.

Ses précédents polars sur Van Gogh et Modigliani ont été salués par la presse.

Avec Le Baiser de Judas, il plonge dans les secrets d’un des peintres les plus éminents de la renaissance italienne et nous emmène sur les traces de Véronèse, en… Lorraine qui plus est !!!

Le Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier, Nancy Nancy 54000 Saint-Nicolas – Charles III – Ville vieille – Trois Maisons – Léopold Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dédicace