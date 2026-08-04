Dédicace et concert de Amara Condé Livres in Room Saint-Pol-de-Léon

Informations pratiques

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace et concert de Amara Condé

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Rencontre autour de son témoignage La force de mon destin .

La force de mon destin met en lumière les défis vécus par de nombreux enfants de la brousse, partagés entre traditions et espoir d’un avenir meilleur. Il insiste sur la résilience, le courage et les leçons tirées des difficultés. C’est à la fois un témoignage intime et universel, qui invite à réfléchir sur l’identité, le destin et la force intérieure.

La présentation du livre par Amara Condé sera suivie d’un mini concert des percussions du Kouroussa. .

Livres in Room 29 rue du Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 69 28 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dédicace et concert de Amara Condé Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-07-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX