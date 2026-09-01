Dédicace et spectacle Deux flics aux p’tits oignons Bibliothèque municipale Ambazac
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque municipale · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Dédicace et spectacle Deux flics aux p’tits oignons
Bibliothèque municipale 1 Rue Anna Beillot Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 19:00:00
fin : 2026-09-12 22:30:00
Date(s) :
2026-09-12
La Bibliothèque d’Ambazac et la municipalité ont le plaisir de vous offrir une soirée exceptionnelle autour du polar avec Deux flics aux p’tits oignons par le Buena Vista Polar Club , avec Franck Linol, accompagné de Stéphane Rocher, René Portella, Alain Roblés, Yves Dupont & Jacques Rabetaud. La soirée se déroulera en deux temps. 19h Apéro-dédicace des livres de Franck Linol, venez échanger avec l’auteur autour d’un verre ! Avec la présence de Mélodie de la Librairie des Monts et de Véro de la cave Verre O’ Vin. 20h30 place au spectacle avec une soirée sous le signe du polar, de la musique et de la convivialité… .
Bibliothèque municipale 1 Rue Anna Beillot Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 85 76 bibliotheque@ambazac.fr
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English : Dédicace et spectacle Deux flics aux p’tits oignons
L’événement Dédicace et spectacle Deux flics aux p’tits oignons Ambazac a été mis à jour le 2026-08-18 par Terres de Limousin
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