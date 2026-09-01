Entrainement moto Ambazac
samedi 12 septembre 2026 · Ambazac
Informations pratiques
Ambazac
Entrainement moto
Route Des Rayeres Ambazac Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Les 12 & 13 septembre, ça va envoyer du lourd à Ambazac ! Deux jours pour vivre l’Enduro à fond avec la JFP Team du terrain, du pilotage et un max de sensations ! Entraînement 20 € la journée ou 35 € les deux jours, sur inscription en ligne. Le samedi, profitez également des essais des nouvelles Beta, Husqvarna et Sherco 2026, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Et après le ride ? Buvette, restauration et soirée brasero à 15 € ! Deux jours de gaz, de passion et de convivialité… vous êtes prêts ?! .
Route Des Rayeres Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 09 50 37 jfpteam87@gmail.com
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English : Entrainement moto
L’événement Entrainement moto Ambazac a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Monts du Limousin
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