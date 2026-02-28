Dédicace exceptionnelle Le barrage d’Eguzon Éguzon-Chantôme
Dédicace exceptionnelle Le barrage d’Eguzon Éguzon-Chantôme samedi 2 mai 2026.
Éguzon-Chantôme
Dédicace exceptionnelle Le barrage d’Eguzon
8 Place de la République Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-02 09:30:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Venez découvrir l’histoire passionnante du Barrage d’Éguzon (1926-2026).
Les auteurs vous attendent pour échanger et dédicacer votre exemplaire ! En collaboration avec L’Expresso et Aspharesd ! .
8 Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire
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English :
come and discover the fascinating history of the Éguzon dam (1926-2026).
L’événement Dédicace exceptionnelle Le barrage d’Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse
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