Éguzon-Chantôme

Dédicace exceptionnelle Le barrage d’Eguzon

8 Place de la République Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02 09:30:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

​Venez découvrir l’histoire passionnante du Barrage d’Éguzon (1926-2026).

Les auteurs vous attendent pour échanger et dédicacer votre exemplaire ! En collaboration avec L’Expresso et Aspharesd ! .

8 Place de la République Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire

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English :

come and discover the fascinating history of the Éguzon dam (1926-2026).

L’événement Dédicace exceptionnelle Le barrage d’Eguzon Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Vallée de la Creuse