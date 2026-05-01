Dédicace Franck Gérard Thionville
Dédicace Franck Gérard Thionville samedi 30 mai 2026.
Thionville
Dédicace Franck Gérard
46 rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Franck Gérard raconte l’exil d’une famille. Cette aventure humaine hors norme est un témoignage poignant sur la souffrance des enfants exilés.Tout public
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46 rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 85 61 01 thionvillecentre@hisler.fr
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English :
Franck Gérard tells the story of a family in exile. This extraordinary human adventure is a poignant testimony to the suffering of exiled children.
L’événement Dédicace Franck Gérard Thionville a été mis à jour le 2026-05-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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