Informations pratiques

Dédicace : « Jardins extraordinaires du Japon » par Frédéric Soreau Mercredi 28 octobre, 14h00 Maison de l’Erdre Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Fin : 2026-10-28T14:00:00+01:00 – 2026-10-28T18:00:00+01:00

Une dédicace dans le cadre de l’événement « Les Saisons du Jardin Japonais »

Ne manquez pas la rencontre et les séances de dédicace avec l’auteur Frédéric Soreau, proposées le samedi 28 octobre à 15h et 16h30. L’occasion de découvrir son dernier livre, Jardins extraordinaires du Japon, un recueil offrant une présentation richement illustrée de 80 jardins japonais au fil des saisons.

Cette dédicace s’inscrit au cœur d’une programmation plus large, « Les Saisons du Jardin Japonais », proposée du 11 avril au 1er novembre 2026.

Maison de l’Erdre Île de Versailles, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le mercredi 28 octobre, venez participer à la présentation de « Jardins extraordinaires du Japon », le dernier ouvrage de Frédéric Soreau, qui se poursuivra par une séance de dédicace.