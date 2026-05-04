Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 25, rue de la libération

Ville : 17650 Saint-Denis-d'Oléron

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Denis-d’Oléron

Dédicace & rencontre avec Fabien Combes

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Rencontre l’auteur Fabien Combes à l’occasion de la dédicace de son roman Les aventures mécaniques du croque soleil , un récit d’aventure inspiré par le monde maritime et la mécanique.
Dédicace de 10h à 12h
Rencontre & échange de 12h à 13h
  .

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18  mediatequestdenisoleron@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet author Fabien Combes at the signing of his novel Les aventures mécaniques du croque soleil , an adventure story inspired by the maritime world and mechanics.
Book signing from 10am to 12pm
Meet & greet from 12pm to 1pm

L’événement Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Denis-d'Oléron (Charente-Maritime)