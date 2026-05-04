Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron
Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron mardi 28 juillet 2026.
Saint-Denis-d’Oléron
Dédicace & rencontre avec Fabien Combes
Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Rencontre l’auteur Fabien Combes à l’occasion de la dédicace de son roman Les aventures mécaniques du croque soleil , un récit d’aventure inspiré par le monde maritime et la mécanique.
Dédicace de 10h à 12h
Rencontre & échange de 12h à 13h
.
Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr
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English :
Meet author Fabien Combes at the signing of his novel Les aventures mécaniques du croque soleil , an adventure story inspired by the maritime world and mechanics.
Book signing from 10am to 12pm
Meet & greet from 12pm to 1pm
L’événement Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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