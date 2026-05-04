Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Médiathèque Saint-Denis-d’Oléron

Saint-Denis-d’Oléron

Dédicace & rencontre avec Fabien Combes

Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Rencontre l’auteur Fabien Combes à l’occasion de la dédicace de son roman Les aventures mécaniques du croque soleil , un récit d’aventure inspiré par le monde maritime et la mécanique.

Dédicace de 10h à 12h

Rencontre & échange de 12h à 13h

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Médiathèque 25, rue de la libération Saint-Denis-d’Oléron 17650 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 73 18 mediatequestdenisoleron@orange.fr

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English :

Meet author Fabien Combes at the signing of his novel Les aventures mécaniques du croque soleil , an adventure story inspired by the maritime world and mechanics.

Book signing from 10am to 12pm

Meet & greet from 12pm to 1pm

L’événement Dédicace & rencontre avec Fabien Combes Saint-Denis-d’Oléron a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes