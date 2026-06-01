DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ? Médiathèque Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux vendredi 26 juin 2026.

Lassay-les-Châteaux

DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ?

Médiathèque Lassay-les-Châteaux 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 16:00:00

fin : 2026-06-26 18:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Venez jouer à Geoguessr, un jeu d’orientation virtuelle !

Geoguessr, un jeu d’orientation virtuelle, dans lequel en étant placé aléatoirement dans le monde, en France ou en Mayenne, vous devrez retrouver votre emplacement. Repérez les indices (panneaux, voitures…) et localisez-vous le plus vite possible sur la carte à l’écran. Le joueur le plus proche gagne !

Informations au 02 43 08 98 53

Tout public .

Médiathèque Lassay-les-Châteaux 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play Geoguessr, a virtual orienteering game!

L’événement DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ? Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co