DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ? Médiathèque Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux
DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ? Médiathèque Lassay-les-Châteaux Lassay-les-Châteaux vendredi 26 juin 2026.
Lassay-les-Châteaux
DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ?
Médiathèque Lassay-les-Châteaux 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-26 18:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Venez jouer à Geoguessr, un jeu d’orientation virtuelle !
Geoguessr, un jeu d’orientation virtuelle, dans lequel en étant placé aléatoirement dans le monde, en France ou en Mayenne, vous devrez retrouver votre emplacement. Repérez les indices (panneaux, voitures…) et localisez-vous le plus vite possible sur la carte à l’écran. Le joueur le plus proche gagne !
Informations au 02 43 08 98 53
Tout public .
Médiathèque Lassay-les-Châteaux 5 Rue du Couvent Lassay-les-Châteaux 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 98 53
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and play Geoguessr, a virtual orienteering game!
L’événement DÉFI GEOGUESSR ON EST OÙ LÀ ? Lassay-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Mayenne Co
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