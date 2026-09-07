Défi jeu d’écriture & livres vivants, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Plateau-Caillou · Saint-Paul
Informations pratiques
Défi jeu d’écriture & livres vivants Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Plateau-Caillou La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
La bibliothèque dont VOUS êtes le héros !
Et si le temps d’une journée, vous deveniez les héros de la médiathèque ?
Partez à l’aventure, relevez des défis, explorez les rayons et laissez-vous surprendre par les livres !
Chaque mission accomplie vous rapprochera de la création d’une histoire complètement déjantée, imaginée par tous les participants.
À vous de jouer, l’aventure commence entre les pages !
Médiathèque de Plateau-Caillou 13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02 62 34 69 86 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 34 69 86 »}] Parkings à proximité
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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