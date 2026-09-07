Défi jeu d’écriture & livres vivants, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul

Informations pratiques

Défi jeu d’écriture & livres vivants Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Plateau-Caillou La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

La bibliothèque dont VOUS êtes le héros !

Et si le temps d’une journée, vous deveniez les héros de la médiathèque ?

Partez à l’aventure, relevez des défis, explorez les rayons et laissez-vous surprendre par les livres !

Chaque mission accomplie vous rapprochera de la création d’une histoire complètement déjantée, imaginée par tous les participants.

À vous de jouer, l’aventure commence entre les pages !

Médiathèque de Plateau-Caillou 13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02 62 34 69 86 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 34 69 86 »}] Parkings à proximité

Biblis en folie 2026

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