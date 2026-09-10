Défi photographique « Reporters d’archives », Archives départementales du Nord, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales du Nord · Lille
Informations pratiques
Défi photographique « Reporters d’archives » 19 et 20 septembre Archives départementales du Nord Nord
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous avez toujours rêvé d’enquêter et de capturer l’histoire ? Ce défi est fait pour vous ! Au fil des visites, ateliers, conférences ou spectacles, ouvrez l’œil et sortez votre smartphone.
Votre mission : réaliser les plus beaux clichés à partir de thèmes imposés. Originalité, créativité et regard décalé seront vos meilleurs atouts !
Soyez audacieux, faites le buzz… et révélez votre talent de reporter !
- Samedi de 14h à 19h
- Dimanche de 10h à 18h
- Accès libre
Archives départementales du Nord 22 rue Saint-Bernard, 59000 Lille Lille 59037 Wazemmes Nord Hauts-de-France
JEP 2026 – Munis de votre smartphone, relevez le défi et révélez votre regard de reporter à travers les archives.
Archives départementales du Nord, fonds Francis Delbarre dit Raoul de Godewarsvelde, 205 J
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