DÉFI WING Gruissan

Chaque année, Gruissan se transforme en théâtre des rêves pour tous ceux qui cherchent à repousser les limites de la glisse. Ces événements ne sont pas juste des compétitions ; ils sont une célébration de la liberté et de l’adrénaline.

Après le spectacle sur l’eau, rendez-vous à terre, pour déambuler entre les stands du village glisse . Près de 50 marques y sont rassemblées permettant de découvrir les dernières nouveautés. Au-delà du sport, vous profiterez de

nombreuses animations et des soirées musicales en bord de plage. Alors, que vous soyez un rider aguerri ou un

spectateur émerveillé, ne manquez pas ce rendez-vous avec l’exceptionnel. Gruissan vous attend pour vivre des moments de pure magie, où l’esprit de la glisse souffle plus fort que jamais.

Défi Wing Plus récent mais tout aussi spectaculaire, le Défi Wing invite les passionnés de wingfoil à glisser sur l’eau et à s’envoler au gré des rafales. Les riders dessinent des arabesques sur l’azur, offrant un spectacle fascinant entre ciel et mer.

Programme 2026 à venir.

Gruissan 11430 Aude Occitanie

English :

Every year, Gruissan transforms itself into a theater of dreams for all those who seek to push the limits of sliding. These events aren’t just competitions; they’re a celebration of freedom and adrenalin.

After the show on the water, head ashore to wander between the stands in the glisse village. Nearly 50 brands will be on hand to showcase the latest innovations. In addition to the sports, you’ll also enjoy

and musical evenings by the beach. So, whether you’re a seasoned rider or an amazed

or an amazed spectator, don’t miss this rendez-vous with the exceptional. Gruissan is waiting for you to experience moments of pure magic, where the spirit of sliding is stronger than ever.

Défi Wing: More recent but just as spectacular, the Défi Wing invites wingfoil enthusiasts to glide across the water and take to the skies as the wind gusts. The riders draw arabesques on the azure, offering a fascinating spectacle between sky and sea.

Program 2026 to come.

