Gruissan

EXPÉDITION 7ÈME CONTINENT

Place Raymond Gleize Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-13 12:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’expédition du 7ème Continent fait escale au Port de Gruissan. C’est l’occasion de venir comprendre les problématiques de la pollution plastique dans nos mers et océans et les enjeux pour notre planète.

Dans stands vous attendent sur le parvis de la Capitainerie.

Vous pourrez retrouver également un stand des Eco-gestes pour adapter votre consommation et vos comportements au respect de l’environnement. Des gestes simples au quotidien qui préservent la faune et la flore marine.

Ouvert de 9h à 12 h et de 18h à 21h.

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Place Raymond Gleize Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 75 21 60

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English :

The 7th Continent expedition calls at the Port of Gruissan. It’s an opportunity to understand the problems of plastic pollution in our seas and oceans, and what’s at stake for our planet.

You’ll find several stands in front of the Harbour Master’s Office.

You’ll also find an Eco-gestures stand where you can adapt your consumption and behavior to respect the environment. Simple, everyday gestures that preserve marine flora and fauna.

Open from 9am to 12pm and from 6pm to 9pm.

L’événement EXPÉDITION 7ÈME CONTINENT Gruissan a été mis à jour le 2026-04-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan