DEFI KITE Gruissan

DEFI KITE

Plage des Chalets Gruissan Aude

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Chaque année, Gruissan se transforme en théâtre des rêves pour tous ceux qui cherchent à repousser les limites de la glisse. Ces événements ne sont pas juste des compétitions ; ils sont une célébration de la liberté et de l’adrénaline. Après le spectacle sur l’eau, rendez-vous à terre, pour déambuler entre les stands du village glisse . Près de 50 marques y sont rassemblées permettant de découvrir les dernières nouveautés. Au-delà du sport, vous profiterez de nombreuses animations et des soirées musicales en bord de plage. Alors, que vous soyez un rider aguerri ou un spectateur émerveillé, ne manquez pas ce rendez-vous avec l’exceptionnel. Gruissan vous attend pour vivre des moments de pure magie,

où l’esprit de la glisse souffle plus fort que jamais.

Défi Kite Le kite surf, avec ses sauts vertigineux et ses courses effrénées, trouve aussi sa place dans l’arène de Gruissan. Le Défi Kite rassemble la crème des kitesurfers pour des joutes épiques où stratégie de course et prouesses techniques se mêlent dans un décor de carte postale

Programme 2026 à venir

Plage des Chalets Gruissan 11430 Aude Occitanie

Every year, Gruissan transforms itself into a theater of dreams for all those who seek to push the limits of sliding. These events aren’t just competitions; they’re a celebration of freedom and adrenalin. After the show on the water, head ashore to wander between the stands in the glisse village. Nearly 50 brands will be on hand to showcase the latest innovations. In addition to the sport, there’s plenty of entertainment and live music on the beach. So, whether you’re a seasoned rider or an amazed spectator, don’t miss this rendez-vous with the exceptional. Gruissan awaits you for moments of pure magic,

where the spirit of riding is stronger than ever.

Défi Kite: Kite surfing, with its dizzying jumps and frantic races, also finds its place in the Gruissan arena. The Défi Kite brings together the crème de la crème of kitesurfers for epic jousts of racing strategy and technical prowess in a postcard-perfect setting

Program 2026 to come

