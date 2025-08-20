Deficosmos Plozévet
samedi 4 juillet 2026 · Plozévet
Informations pratiques
Plozévet
Deficosmos
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Petit Point Bleu , une expérience participative mêlant art, science et médiation culturelle autour de la notion de temps cosmique. Ce dispositif immersif et modulable a été pensé pour pouvoir s’intégrer dans différents espaces et formats d’accueil, en lien avec les publics familiaux, scolaires et intergénérationnels.
Le projet propose une approche sensible et ludique de l’histoire de l’Univers à travers une grande frise participative, des cartes illustrées et des temps d’échange autour de notre rapport au vivant, au temps et à notre place dans le cosmos.
Organisé par l association Obazaar .
30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 7 44 95 62 92
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English :
L’événement Deficosmos Plozévet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
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