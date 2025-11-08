Gargilesse-Dampierre

Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal

Place du Château Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Marche aux lampions, feu d’artifice au pont Noir et bal du 13 juillet à Gargilesse.

Rendez-vous à 21h00 places du Château et Alexandre Manceau pour la marche aux lampions, suivi d’un feu d’artifice tiré au pont noir et d’un concert dansant par Les Berrysons. .

Place du Château Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire gargilesse.evenement@gmail.com

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English : Fireworks and ball

Fireworks and ball.

L’événement Défilé aux lampions, feu d’artifice et bal Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Vallée de la Creuse