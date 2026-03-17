Défilé costumé des enfants pour Halloween Ribeauvillé
samedi 17 octobre 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Défilé costumé des enfants pour Halloween
Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Enfilez votre costume le plus effrayant et venez participer à ce défilé d’Halloween !
Enfilez votre costume le plus effrayant et rendez-vous sur la Place de la Mairie pour le défilé costumé d’Halloween ! .
Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 06 29 34 mediatheque-animation@ribeauville.fr
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English :
Put on your scariest costume and join in this Halloween parade!
L’événement Défilé costumé des enfants pour Halloween Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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