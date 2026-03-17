Informations pratiques

Ribeauvillé

Défilé costumé des enfants pour Halloween

Place de la Mairie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Enfilez votre costume le plus effrayant et venez participer à ce défilé d’Halloween !

Enfilez votre costume le plus effrayant et rendez-vous sur la Place de la Mairie pour le défilé costumé d’Halloween ! .

Place de la Mairie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 7 88 06 29 34 mediatheque-animation@ribeauville.fr

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English :

Put on your scariest costume and join in this Halloween parade!

L’événement Défilé costumé des enfants pour Halloween Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr