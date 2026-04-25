Vichy

Défilé dansé en costume et musique second Empire

Départ rue de Paris à 15h30. Animations Esplanade des 4 chemins et parvis de l’Eglise Saint Louis. Arrivée vers 16h30 dans le Parc de l’Impératrice, terrasse du Palais des congrès. Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Ce dimanche après-midi, Vichy renoue avec son passé prestigieux lors d’une parade spectaculaire de 300 figurants, musiciens et calèches. Après avoir traversé la ville, le cortège achèvera son périple dans le Parc de l’Impératrice.

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Départ rue de Paris à 15h30. Animations Esplanade des 4 chemins et parvis de l’Eglise Saint Louis. Arrivée vers 16h30 dans le Parc de l’Impératrice, terrasse du Palais des congrès. Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

This Sunday afternoon, Vichy revives its prestigious past with a spectacular parade featuring 300 extras, musicians and horse-drawn carriages. After crossing the town, the procession will end its journey in the Parc de l?Impératrice.

L’événement Défilé dansé en costume et musique second Empire Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations