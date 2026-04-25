Défilé dansé en costume et musique second Empire Vichy
Défilé dansé en costume et musique second Empire Vichy dimanche 14 juin 2026.
Vichy
Défilé dansé en costume et musique second Empire
Départ rue de Paris à 15h30. Animations Esplanade des 4 chemins et parvis de l’Eglise Saint Louis. Arrivée vers 16h30 dans le Parc de l’Impératrice, terrasse du Palais des congrès. Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Ce dimanche après-midi, Vichy renoue avec son passé prestigieux lors d’une parade spectaculaire de 300 figurants, musiciens et calèches. Après avoir traversé la ville, le cortège achèvera son périple dans le Parc de l’Impératrice.
.
Départ rue de Paris à 15h30. Animations Esplanade des 4 chemins et parvis de l’Eglise Saint Louis. Arrivée vers 16h30 dans le Parc de l’Impératrice, terrasse du Palais des congrès. Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This Sunday afternoon, Vichy revives its prestigious past with a spectacular parade featuring 300 extras, musicians and horse-drawn carriages. After crossing the town, the procession will end its journey in the Parc de l?Impératrice.
L’événement Défilé dansé en costume et musique second Empire Vichy a été mis à jour le 2026-04-19 par Vichy Destinations
À voir aussi à Vichy (Allier)
- Coppélia Jean-Guillaume Bart · Léo Delibes · Ballet de l’Opéra national du Capitole de Toulouse place Aletti Vichy 25 avril 2026
- Monsieur Choufleuri restera chez lui le… de Jacques Offenbach. Villa Marguerite Vichy 26 avril 2026
- Vichy recycle son café ! Vichy 26 avril 2026
- Conférence Histoires Yogiques Université Indépendante de Vichy Centre Roland Vichy 27 avril 2026
- Excusions Chantelle confidentielle Office de tourisme de Vichy Vichy 30 avril 2026