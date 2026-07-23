Défilé de tracteurs lumineux Rue du 6-Juin Flers
vendredi 18 décembre 2026 · Rue du 6-Juin · Flers
Informations pratiques
Flers
Défilé de tracteurs lumineux
Rue du 6-Juin Centre-ville de Flers Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 19:00:00
fin : 2026-12-18 21:30:00
Date(s) :
2026-12-18
Les Jeunes agriculteurs de l’Orne viennent illuminer la ville de Flers.
Parcours place Saint-Jean, rue du 6-Juin, place Leclerc, rue de Domfront, rue Nationale, rue de la Gare, place Leclerc, rue du 6-Juin, rue de la 11e DBB, rue Julien Salles, place Wunstorf (parking du château).
Après un défilé dans les rues de Flers, ils vous rencontreront place Wunstorf (parking du château) pour un moment convivial autour de vin chaud et crêpes.
Animation proposée dans le cadre des Emmitou’Flers. .
Rue du 6-Juin Centre-ville de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 31 48 39 jeunes-agriculteurs-61@wanadoo.fr
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English : Défilé de tracteurs lumineux
L’événement Défilé de tracteurs lumineux Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo
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