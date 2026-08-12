Informations pratiques

Cabourg

Défilé et après-midi d’Halloween

Hôtel de Ville et Esplanade des Villes jumelées Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 14:00:00

fin : 2026-10-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Plongez dans un univers fantastique avec la compagnie Dreamlighters qui déambulera dans l’avenue de la Mer, au départ de la mairie à partir de 16h !

Plongez dans un univers fantastique avec la compagnie Dreamlighters qui déambulera dans l’avenue de la Mer, au départ de la mairie à partir de 16h !

Découvrez une parade haute en couleur mêlant créatures fantastiques, échassiers, jongleurs et artistes lumineux pour un spectacle magique et effrayant. Une animation unique pour petits et grands, entre frissons, émerveillement et fête d’Halloween. Le défilé sera clôturé par un goûter servi aux enfants jusqu’à 12 ans sur l’esplanade des villes jumelées.

Au programme

– De 14h à 15h45 | Salle des fêtes Maquillage pour les 4 à 12 ans (places limitées, sur inscription)

– De 16h à 17h | Hôtel de Ville Défilé d’Halloween

– De 17h à 18h | Esplanade des Villes jumelées Goûter pour les enfants jusqu’à 12 ans .

Hôtel de Ville et Esplanade des Villes jumelées Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Défilé et après-midi d’Halloween

Immerse yourself in a world of fantasy with the Dreamlighters troupe, who will be parading along Avenue de la Mer, setting off from the town hall at 4 pm!

L’événement Défilé et après-midi d’Halloween Cabourg a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cabourg