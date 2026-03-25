Défilé fleuri Le Chambon-sur-Lignon

Défilé fleuri Le Chambon-sur-Lignon samedi 6 juin 2026.

Défilé fleuri

Départ Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Vélos, trottinettes, poussettes fleuries pour une déambulation dans le village.
Goûter offert aux enfants qui participent.
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Départ Place des Balayes Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

Bikes, scooters and strollers in bloom for a stroll through the village.
Snacks for participating children.

L’événement Défilé fleuri Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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