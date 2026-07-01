Défis sensoriels au Jardin ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil
jeudi 23 juillet 2026 · Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Informations pratiques
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Défis sensoriels au Jardin !
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Envie de découvrir le vignoble autrement, en famille ?
Tous les Jeudis des mois de Juillet et Août à 10 h précise, Venez vivre une aventure sensorielle inoubliable au cœur de notre jardin des Arômes!
Envie de découvrir le vignoble autrement, en famille ?
Tous les Jeudis des mois de Juillet et Août à 10 h précise, Venez vivre une aventure sensorielle inoubliable au cœur de notre jardin des Arômes!
À travers un jeu numérique, partez à la découverte des plantes, des arômes et des cépages qui font l’âme de nos vins. Scannez, jouez, sentez, touchez… et laissez-vous guider par les voix de notre équipe pour comprendre les secrets de la Biodynamie et du terroir. .
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 25
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English :
Want to explore the vineyard in a different way, with your family?
Every Thursday in July and August at 10 a.m. sharp, come experience an unforgettable sensory adventure in the heart of our Aromas Garden!
L’événement Défis sensoriels au Jardin ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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