On se retrouve au frais à la Cave ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil
mercredi 15 juillet 2026 · Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Informations pratiques
Saint-Nicolas-de-Bourgueil
On se retrouve au frais à la Cave !
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Envie d’un coup de frais au Vau Renou ?
Tous les Mercredis de Juillet et Août, RV à 16h au Domaine Amirault Clos des Quarterons et on vous conduit sous les vignes, au centre de la cave troglo et familiale, pour une immersion privilégiée dans l’univers de nos vins !
Envie d’un coup de frais au Vau Renou ?
Tous les Mercredis de Juillet et Août, RV à 16h au Domaine Amirault Clos des Quarterons et on vous conduit sous les vignes, au centre de la cave troglo et familiale, pour une immersion privilégiée dans l’univers de nos vins ! 15 .
26 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 75 25
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English :
Want to cool off at Vau Renou?
Every Wednesday in July and August, meet us at 4 p.m. at Domaine Amirault — Clos des Quarterons—and we’ll take you through the vineyards to the heart of our family-run cave troglo for an exclusive immersion in the world of our wines!
L’événement On se retrouve au frais à la Cave ! Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-07-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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