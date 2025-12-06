Balade du Saint Nicolas Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Balade du Saint Nicolas Saint-Nicolas-de-Bourgueil samedi 5 décembre 2026.
Balade du Saint Nicolas
33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Plongez dans l’univers fascinant de Saint-Nicolas !
Une journée conviviale entre vignoble, marché de créateurs et animation familiale !
Un événement unique à ne pas manquer !
33 Avenue Saint-Vincent Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 37 08 contact@stnicolasdebourgueil.fr
English :
On the occasion of Saint-Nicolas, the Syndicat des Vins de Saint-Nicolas-de-Bourgueil is announcing a brand new event, La Balade du Saint-Nicolas , which will take place on December 7, 2024.
L’événement Balade du Saint Nicolas Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2026-01-27 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE